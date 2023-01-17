Общество 17 января 2023, 15:32 Историк Лариса Стрючкова объяснила геополитическую важность Арктики

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Арктика имеет важнейшей геополитическое значение из-за ее выхода к Северному морскому пути, что объясняет финансирование со стороны правительства инфраструктурных проектов в регионе. Об этом РИАМО рассказала историк-этнограф, член правления общественной организации «Клуб исследователей Таймыра» Лариса Стрючкова.

По ее словам, Россия полностью самодостаточна и может самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами. Историк отметила, что СВО показала, что страна не может не влиять на экономику всего мира. Потому что является крупным поставщиком нефти, зерна, удобрений и многого другого. Также не последнее значение имеют и размеры России.

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«Как выяснилось, территория нашей страны для связи разных частей света играет тоже немаловажную роль, потому что в ответ, когда нам запретили полеты, тогда мы просто сказали: „Ну, не хотите — как хотите“, и нашу страну пришлось огибать чуть ли не половине мира, конечно, и в этом сказалась экономическая составляющая нашей большой территории», — сказала Лариса Стрючкова.

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А выход в Северному морскому пути — это доступ к самому короткому отрезку между Европой и Азией. А исторически сложилось так, что чем меньше расстояние, тем более экономически выгодными становились перевозки.