Общество 24 января 2023, 13:33 Историк кулинарии назвал чебуреки главным трендом 2022 года

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Главным кулинарным трендом прошлого года стали чебуреки. О причинах их популярности в России рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, для потребителей чебуреки являются отличным вариантом фастфуда. К тому же, эти большие жареные пирожки визуально привлекательны и их приготовление не требует больших трудозатрат.

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Прокофьев подчеркнул, что посещение чебуречных и дальше продолжит набирать популярность среди россиян.

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