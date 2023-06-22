Общество 22 июня 2023, 18:54 Историк Кнутов заявил, что СССР воевал с гитлеровским Евросоюзом

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Когда Германия начала войну против Советского Союза, ее поддержала почти вся Европа, кроме Великобритании. Другими словами, это был своего рода гитлеровский Евросоюз. Об этом РИА ФАН рассказал историк Юрий Кнутов.

По словам эксперта, немцы хотели захватить Украину, Белоруссию, Польшу, Словакию, Чехию и европейскую часть России. После этнических зачисток там должно было остаться не больше 15 миллионов человек, и союзники поддерживали эти планы.

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«22 июня гитлеровская Германия при поддержке практически всей Европы, за исключением Англии, напала на нашу страну. По сути, Советскому Союзу пришлось воевать с гитлеровским Евросоюзом. Понятие „Евросоюза“ в Третьем рейхе было введено в 1943 году», — отметил Юрий Кнутов.

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