Общество 22 января 2024, 12:35 Историк Чабиева рассказала, что купание в Крещение никак не связано с религиозными смыслами

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Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА имени Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева в беседе с RuNews24.ru сообщила, что праздник Крещения является одним из главных праздников в христианской религии. Люди уверены, что купание в Крещение связано с религиозными смыслами, однако это не так.

В действительности такого церковного устава не существует, традиция крещенского купания является не более чем народной инициативой.

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«Купания практиковались исключительно в деревнях. Бытует мнение, что данная традиция возникла в связи с обычаем Святок, когда православные жители деревень желали сохранить потешные ритуалы их проводов», — добавила историк.

В таких вот купаниях, которые задуманы для омовения человека от грехов, прослеживается связь с языческими верованиями, добавила Чабиева.