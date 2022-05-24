Историю России будут преподавать в российских вузах в едином формате

Минобрнауки РФ сообщило о намерениях ввести для всех вузов страны общий объем и формат преподавания предмета «История России». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) „История России“ в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года», — рассказали в министерстве ТАСС.

При этом уточняется, что в очной форме студенты будут заниматься с преподавателями не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40% объема, который отводится на реализацию этого модуля.

Минобрнауки напомнило, что предмет «История» является обязательным, но требования к объему и формату его изучения не установлены. Большинство вузов поручают студентам по большей степени самим изучать эту дисциплину.

Ранее министерство вынесло на общественное обсуждение проект приказа, вносящий изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.