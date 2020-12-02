Осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Средняя температура в осенние месяцы составила +8,4 градуса. До этого самой теплой считалась осень 1974 года. После нее шла осень 2019 года.

Прошедший октябрь также стал самым теплым с начала погодных наблюдений, которые ведутся с 1879 года. Сентябрь по этому показателю на четвертом месте, ноябрь — на пятом.

По словам специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, по количеству осадков осень 2020 года немного отстала от нормы — выпало 170 миллиметров осадков или 93% от их среднего количества, рассказал он РБК.

В первую декаду декабря в Москве будет наблюдаться «умеренно морозная погода», добавил Вильфанд. Со 2 декабря «зима проснется» — температура воздуха будет отрицательной и днем, и ночью. Ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем — от -1 до -3.

Снега в ближайшее время в Москве не будет или будет очень мало. Это, по словам Вильфанда, связано с действием антициклона, при котором «облака не формируются, а снег выпадает только из облаков».