История с подменой погибших младенцев куклами оказалась выдумкой

История из Дагестана с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что информация не подтвердилась.

«Наши краевые роддома проверили, полиция и Следственный комитет. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено», — написал он в Instagram.

Накануне в Сети появилось видео с похорон в Дагестане. Якобы мужчина привез хоронить двух новорожденных близнецов, но в гробу вместо детских тел обнаружил кукол. На видео, которое опубликовало МВД Дагестана, он рассказал, что 3 февраля его жена родила здоровых близнецов, а 7 февраля попала в реанимацию. На следующий день ей принесли новорожденных, врачи потом хотели их унести, но мать не дала. А в ночь на 9 февраля медики констатировали смерть. Младенцы умерли от кровоизлияния в мозг.

Мужчина добавил, что умерших детей им выдали завернутых в погребальное одеяло и попросили не открывать саван, но в семье настояли на обратном.