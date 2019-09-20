История России для молодежи. Турнир по «Росквизу» прошел в Балашихе

Интеллектуальный турнир «Росквиз» проходит в Московской области. Команды городских округов соревнуются за звание самой эрудированной. В очередной игре сразились Балашиха, Мытищи и Реутов.

За каждым столом — по восемь игроков. В основном это школьники и студенты. Есть и более опытные знатоки — члены партии и работники муниципальных учреждений Балашихи, присоединилась и съемочная группа «360».

«Команду назвали „Пехорка“. Мы решили, что один из символов города — это наша река», — объяснил капитан и муниципальный депутат Балашихи Андрей Коровушкин.

Большинство вопросов было посвящено прошлому страны. Учитель истории Александр Прядко в интеллектуальных играх — не новичок. Постоянно участвует в квизах, играл в отборочной серии элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

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«Первый тур мы играли против магистра телеигры Максима Поташева. Можно сказать, моя личная гордость. Ни одна команда не ответила, а я за 30 секунд успел догадаться», — вспомнил Александр.

«Росквиз» в Подмосковье проводится первый год. В основу турнира легли телешоу «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».

«Это все организовано на базе сторонников „Единой России“, на базе Центра поддержки гражданских инициатив, поэтому такое молодежное легкое, хорошее мероприятие. Я думаю, ребятам будет интересно, и это будет продолжаться», — рассказал депутат Государственной думы Максим Сураев.

Вместе с командой из Балашихи играли соседние Реутов и Мытищи. По итогам пяти раундов Балашиха оказалась впереди. Победителям и призерам вручили блокноты, грамоты и книги о Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«Дальше следующий, региональный этап. Я думаю, что, усилив команду нашими сторонниками, мы будем стремиться к победе и на следующем этапе. И докажем, что наши жители самые эрудированные в Московской области», — сказал Андрей Коровушкин.

До 27 сентября игры «Росквиза» пройдут по всему Подмосковью. Финал состоится в ноябре. Там встретятся 11 команд со всех избирательных округов.