Эксклюзив 01 сентября 2023, 11:35 История повторяется. ВСУ идут по стопам войск Гитлера, совершая те же ошибки Политолог Гуреев: ВСУ истощают ресурсы, повторяя ошибки нацистской Германии РИА «Новости»

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ВСУ продолжают безуспешно пытаться прорвать серьезную эшелонированную оборону ВС России на ряде направлений. Происходящее напоминает зиму 41-42-х годов под Москвой, когда Красная армия в обороне давала немцам наступать, выматывая их силы и резервы, а почувствовав, что немецкая военная машина выдохлась, перешла в наступление, успешно отбросив фашистов от столицы навсегда, отметил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

«Сейчас ВС России находятся в очень серьезной эшелонированной обороне, не давая ВСУ достичь хоть какого-то результата, а вот украинцы идут по стопам Гитлера и совершают те же самые ошибки, пытаясь прорвать оборону, не имея для этого технических возможностей. Поэтому сегодня мы можем видеть этап повторения истории», — пояснил эксперт.

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Политолог выразил уверенность, что в дальнейшем последуют наступательные действия подразделений ВС РФ. Это очевидно, и российская армия к этому готовится, подчеркнул он, указав на то, что с каждым днем ресурсы ВСУ все больше истощаются, как кадровые, так и материально-технические.

«Поэтому наступление ВС РФ не заставит себя долго ждать. Однако называть точные даты, конкретные векторы наступления, нам не приходится, потому что информационная политика Российской Федерации очень сильно отличается от информационной политики Украины», — добавил Гуреев.

Он напомнил, что Киев на каждом углу трезвонил о контрнаступлении ВСУ, буквально рассказывая, где, какими дивизиями и при каком количестве техники они будут наступать. Но Россия никогда не занималась подобным. И в этом есть плюсы с точки зрения тактики, указал политолог.

«Наша тактика заключается в неожиданных атаках, которые будут проходить в тайне от информационного поля», — заключил собеседник «360».