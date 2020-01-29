«История по голливудским фильмам». Соловьев предложил американцам новую версию смерти Гитлера

На странное заявление посольства США в Дании о том, что Освенцим освободили американцы, ответил телеведущий Владимир Соловьев. Он предположил, что у дипломатов, наверное, есть еще и своя версия смерти Гитлера.

В беседе с газетой «Взгляд» Соловьев предположил, что теперь американцы заявят, будто Адольф Гитлер умер в Париже в 1944 году.

По мнению журналиста, жители США уверены, что американские солдаты освободили Европу, по причине того, что «долгое время изучают историю по голливудским фильмам». Телеведущий добавил, что в будущем американцы могут начать считать, что Советский Союз участвовал в войне на стороне Третьего рейха.

«Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», — заявил Соловьев.

В Международный день памяти жертв холокоста посольство США в Дании опубликовало пост в Twitter, назвав американцев освободителями лагеря смерти Освенцим. Дипломатическое представительство извинилось, после многочисленных комментариев об ошибке.