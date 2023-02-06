Общество 06 февраля 2023, 09:00 История опухоли головного мозга Богдана

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Пятилетний Богдан приехал в Acıbadem из России вместе с родителями летом 2022 года, чтобы избавиться от опухоли. Нет сомнений, что диагноз «опухоль головного мозга» является роковым событием для пациента и его семьи. А если ему всего пять лет, то все, что касается лечения, оказывается сложнее. Невозможно представить себе худшего кошмара для родителей.

Незадолго до постановки Богдану диагноза «опухоль головного мозга» его отец заметил непроизвольные движения его рук и пустой взгляд, когда Богдан играл с игрушками. Когда судороги ухудшились, мальчика срочно доставили в нейрохирургическое отделение больницы родного города для дальнейшего обследования. МРТ показало, что это опухоль головного мозга. Для родителей новость стала шоком.

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«Мы начали поиск лучших нейрохирургов в стране. В России мы посетили четырех специалистов, которые предложили разные схемы лечения. Когда мы оценивали варианты, один из друзей услышал о состоянии сына и предложил госпиталь Acıbadem из Турции. Он работал архитектором интерьеров в московском информационном офисе Acıbadem, поэтому у него была возможность познакомиться с некоторыми его сотрудниками», — рассказал отец Богдана.

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Родители Богдана посетили московский офис Acıbadem и поделились медицинскими заключениями с персоналом. Вскоре после этого документы отправили профессору Мемету Озеку, заведующему кафедрой нейрохирургии Университета Acıbadem. Он является одним из самых авторитетных профессоров детской нейрохирургии в мире.

На следующий день профессор написал электронное письмо сотрудникам офиса о плане лечения Богдана.

«После того как мы искали информацию о больнице Acıbadem и профессоре Мемете Озеке, мы обнаружили, что у них самые квалифицированные команды онкологов и хирургов с опытом работы с опухолями головного мозга у детей. Они являются лидерами в области заботы о пациентах. Приезжают со всего мира, чтобы лечиться у этой команды», — рассказала мама Богдана.

В конце концов семья решила поехать в клинику Acıbadem и встретиться с профессором Озеком. Он объяснил план лечения и сказал, что они, вероятно, смогут удалить всю опухоль в зависимости от ее местоположения.

Через два дня Богдану сделали операцию по удалению опухоли головного мозга. Естественно, родители очень переживали. Днем профессор Мемет Озек и его команда посетили их в послеоперационной палате и объяснили, что им удалось полностью удалить опухоль. Более того, это было доброкачественное образование. Это означает, что рак не был метастатическим и Богдану не требуется дальнейшее лечение, такое как химиотерапия или лучевая терапия.

«Я рад, что мы выбрали клинику Acıbadem. Богдан получил одну из самых передовых медицинских услуг в мире. Сегодня сын чувствует себя превосходно. Мы ценим усилия нейрохирурга, онколога, невролога, физиотерапевтов и других специалистов, которые предложили помощь в лечении», — рассказал отец.

Acıbadem — один из немногих центров детской нейрохирургии в мире, которые оказывают помощь при самых сложных заболеваниях головного мозга у детей. Если вы хотите узнать больше, рекомендуем вам обратиться в информационные офисы Acıbadem. Запишитесь консультацию сегодня: +90 216 544 46 64.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большая Якиманка, 26. По всем вопросам туда можно обратиться и по телефону: +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram, где вы можете задать интересующие вопросы и записаться на прием врача.

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