История одного мемориала: во Ржеве открылась фотовыставка «От Бреста до Ржева…»

Приуроченное ко Дню Победы мероприятие проходит в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ.

В Москве к 77-летию Великой Победы открылась выставка фотографий «Проекты Союзного государства: от Бреста до Ржева…», посвященная реконструкции Брестской крепости и строительству Ржевского мемориала. В экспозицию вошли 50 снимков, в том числе — запечатлевших историю создания мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Мемориальный комплекс, где установлен крупнейший памятник советским воинам в России и Европе, расположен в 240 километрах от Москвы, у деревни Хорошево (Ржевский район Тверской области). Он открылся в 2020 году по инициативе ветеранов. На торжественной церемонии присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Для удобства туристов, желающих увидеть культовое сооружение, ОАО «РЖД» запустило прямой рейс скоростного поезда «Ласточка» из Москвы до Ржевского мемориала. С момента открытия комплекс уже посетили свыше 3 млн человек. Как отмечал губернатор Тверской области Игорь Руденя, Ржев на сегодня представляет собой один из крупных центров патриотического воспитания молодежи и изучения родной истории.

Москвичи, которые по каким-то причинам не могут посетить современный мемориальный комплекс в Ржеве, имеют возможность увидеть историю его создания в фотографиях. В том числе на выставке в ВДНХ представлены работы фотокорреспондента «Комсомольской правды» Михаила Фролова. Он вел съемки от закладки первого камня в основании монумента до его официального открытия.

«Памятник поражает тебя уже на подъезде к нему. Место для него оказалось удачным. Он словно вырастает из земли, и парит над деревьями. Пробирает тебя прямо до мурашек», — поделился автор фото своими впечатлениями.

Представление о самих исторических событиях подо Ржевом можно получить и из кинематографа. Так, военная драма «Ржев» 2019 года хоть и относится к художественным фильмам, несет в себе документальный базис. Сюжет киноленты создан по мотивам повести «Искупить кровью», написанной в послевоенное время фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. А прототипом одного из персонажей повести и фильма является реальный человек, Евгений Ильич Пригожин. Именно его потомок, бизнесмен и патриот из Петербурга Евгений Пригожин, инициировал съемки, чтобы сохранить память о своем героическом предке.

Многие актеры, снявшиеся в картине «Ржев», вносили в роли что-то из образов своих воевавших предков. Об этом рассказывал режиссер фильма. В фильме отражен лишь один день долгих ожесточенных боев подо Ржевом, по факту кровопролитное противостояние растянулось более чем на год. В память о тех событиях и о героях, совершавших подвиги во имя мира и Родины, в регионе установлено множество объектов.

На выставке в Москве помимо фото мемориального комплекса на ржевской земле присутствуют фотографии реконструированной Брестской крепости, а также фронтовые письма ее защитников и находки поисковиков. С момента восстановления музейные экспозиции Брестской цитадели уже посетили свыше 100 тыс. людей. Саму экспозицию в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ можно будет посетить до 22 июня 2022 года.