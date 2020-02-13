История о «толстых ногах» школьницы дошла до властей Карелии

История конфликта между директором школы в Петрозаводске и восьмиклассницей из-за короткой юбки дошла и до Министерства образования Карелии. Там пообещали разобраться в случившемся.

«Администрацией города сейчас будет проводиться проверка на эту тему, управлением образования. По результатам проверки будут предприняты или не предприняты какие-то действия. Мы держим ситуацию на контроле», — заявил «360» пресс-секретарь регионального Миноборазования Алексей Кривонкин.

Ранее в Сети появилось видео, где директор школы отчитывает восьмиклассницу за короткую юбку. По словам педагога, в таком виде нельзя ходить на учебу. Среди аргументов директор привела и «толстоватые ноги» подростка. По ее словам, в таком случае точно нельзя носить такие наряды.

Девушка сняла их диалог на телефон. Видео до поры до времени просто у нее хранилось. Но когда директор вызвала ее маму в школу и начала жаловаться на поведение восьмиклассницы, то родительница показала педагогу ролик. Та заплакала и попросила прощение. С того момента прошло два года. Девушка перевелась в другую школу. Мама объяснила, что решила показать видео общественности ради других детей из этой школы. По словам женщины, директор все также непедагогично ведет себя с ребятами.

Но мнение мамы разделяют не все. «360» поговорил с одним из учеников. Он назвал директрису доброй и справедливой.