Конституцию необходимо изменить, потому что прошлый основной закон составлялся давно и не учитывает современных реалий, того, что диктуют история и время. Об этом в беседе с «360» заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Конституция принималась на переходном этапе, и ряд очень важных, судьбоносных вещей, которые должны быть в Конституции, туда не попали, в том числе о суверенности государства, о целостности наших территорий и границ. <…> В последнее время идут разговоры о том, что некоторые территории Россия должна по разным причинам уступить другим государствам. Это такое веяние, которое нужно пресечь, раз и навсегда записав в наш основной закон», — отметил Олег Рожнов.

Рожнов назвал несколько поправок, которые считает особенно важными, исходя из его профиля деятельности. Это то, что касается культурного наследия, главенства семьи, приоритетной роли семьи, волонтерства, что развития науки и технологий.

Депутат посчитал важным прописать понятие семьи, ведь православной культуре и российскому обществу претит то, что происходит в некоторых странах, в которых создаются однополые тандемы.

Рожнов обратил внимание и на другую важную, по его мнению, поправку. Это запрет на гражданство или вид на жительство других стран.

«Если собрался служить государству, нужно от этого отказаться и не иметь других интересов. Можешь иметь вид на жительство или гражданство, но тогда не нужно ходить на государственную службу. Эти поправки и ряд других я выделяю для себя как приоритетные и призываю всех пойти голосовать», — сказал Рожнов.

История и время диктуют такие новые поправки Олег Рожнов.

Депутат регулярно проводит онлайн-встречи, на которых разъясняет суть поправок, а с недавнего времени встречается и вживую. Он рассказал, что во время одной такой встречи в Краснознаменске к ним подошла женщина, обычная прохожая, которая рассказала, как ей в соцсетях пишут негативные вещи об изменении Конституции, но она сама знает, что это важно.

Голосование по изменению Конституции пройдет неделю с 25 июня по 1 июля. Последний день объявлен основным, его сделали выходным.