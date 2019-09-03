История дела жизни. Крест в память о погибших в исправительно-трудовых лагерях установят на въезде в Дубну

Житель Дубны Юрий Палкин строил Байкало-Амурскую магистраль. А последние годы занимался изготовлением восьмиметрового деревянного креста — в память о тех, кто погиб в исправительно-трудовых лагерях. Крест установят на въезде в наукоград.

Юрий Палкин по специальности — строитель, возводил промышленные и жилые здания, прокладывал Байкало-Амурскую магистраль. Говорит, что крест делает впервые. Мужчина сам нашел специалистов — художников, резчиков и сам оплачивает расходы.

Источник фото: телеканал «360»

Юрий поделился, что это стало делом его жизни, которая недавно чуть не прервалась. Месяц, как он вернулся из больницы после операции на сердце.

«Все прошло благополучно. Теперь я могу дальше трудиться. Не зря дается нам время для жизни», — говорит Юрий.

Источник фото: телеканал «360»

Крест почти готов — закончена сборка, нанесено три слоя специального — для лиственницы — лака, завершается крепление навеса от непогоды. Год ушел, чтобы украсить орнаментом панели и собрать воедино все элементы. А до этого — три года согласовывали земельные документы и выбирали место для установки.

Источник фото: телеканал «360»

«Крест можно поставить — лишь бы место красивое было. Написать, что это — в память о людях, которые строили. А где захоронены — если не знаем — молитва до Господа дойдет, это неважно. Крест будет стоять, и люди, проезжая мимо — а там тысячи людей проезжают — слава Богу, кто-нибудь помолится», — делится Юрий Палкин.

Источник фото: телеканал «360»

Поклонный крест устанавливают по инициативе дубненской православной общины в память о тех, кто погиб от голода, холода и непосильного труда на строительстве канала имени Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

По мнению некоторых исследователей, речь идет о 250 тысячах человек. Дмитровлаг, который был основным поставщиком рабочей силы на стройку, в двадцатке лагерей ГУЛАГа по смертности занимал первое место.

Источник фото: телеканал «360»

«Создание этого креста в нашем городе — свидетельство нашего покаяния о, возможно, наших дедах и прадедах, которые, к сожалению, дали слабину и позволили случиться тому, что случилось», — отметил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.

Источник фото: телеканал «360»

Поклонный крест устанавливается в Дубне впервые. Общая высота — около 10 метров. Крест должен быть виден издалека, чтобы можно было помолиться о хорошей дороге или поблагодарить за благополучное окончание пути.

Источник фото: телеканал «360»

Символично, что торжественное открытие его запланировано на конец сентября, на день празднования Воздвижения животворящего креста Господня. До этого будет проведено благоустройство площадки.