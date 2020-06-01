Историей жесткого изъятия детей в Оренбуржье занялся думский Комитет по делам семьи

По данным издания, недавно супруги Николай Саморок и Алена Лихтенвальд въехали в новый дом в поселке Тюльпанный. Они купили его за счет маткапитала. Дом оказался аварийным.

Супруги попросили властей помочь им с домом, однако вскоре к ним пришли органы опеки с полицией и силой забрали детей. Правоохранители посчитали дом опасным для проживания.

«Мы сделали запрос в региональную прокуратуру. Мы понимаем, что детям лучше в семье, и выясняем, как оказывалась их родителям помощь ранее. Если семья попала в такую ситуацию, то с ней должны были работать специалисты», — отметила член профильного Комитета Ольга Окунева.