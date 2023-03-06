Общество 06 марта 2023, 16:01 Историческую люстру воссоздадут в библиотеке Маяковского в Петербурге

Читать 360tv в

В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру, которая украшала ротонду бывшей церкви, в здании которой сейчас находится один из корпусов библиотеки Маяковского. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала заведующая отделом литературы по искусству и музыке «НевскийART» Ольга Довгарь.

До нашего времени не дошло фотографий люстры, но в архиве нашли чертежи. Известно, что проект люстры создал архитектор Павел Жако, а выполнил — бронзовых дел мастер Карл Тегельштейн. Люстра предусматривает размещение 84 свечей. Такого количества было достаточно, чтобы осветить все помещение. Предположительно, люстра была уничтожена во время одного из пожаров.

Реклама

«В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по ее изготовлению», — рассказала Ольга Довгарь.

Реклама

Авторы: