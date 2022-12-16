16 декабря 2022, 18:32
Историческое здание подстанции на Фонтанке благоустроит Росгорцирк
Объект культурного наследия - историческое здание подстанции на набережной рки Фонтанки передали в управление Росгорцирка. Глава организации Сергей Беляков рассказал газете «Петербургский дневник», что в здании сохранят историю этого места.
Определенного решения о том, что именно разместят в здании, пока нет. Рассматриваются варианты с созданием цирковой школы и организацией тематической экспозиции на подстанции.
Реклама
Отмечается, что Росгорцирк в обязательном порядке сохранит блокадную историю этого места.
Реклама
Цирки
Реклама
Реклама