Общество 16 декабря 2022, 18:32 Историческое здание подстанции на Фонтанке благоустроит Росгорцирк

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Объект культурного наследия - историческое здание подстанции на набережной рки Фонтанки передали в управление Росгорцирка. Глава организации Сергей Беляков рассказал газете «Петербургский дневник», что в здании сохранят историю этого места.

Определенного решения о том, что именно разместят в здании, пока нет. Рассматриваются варианты с созданием цирковой школы и организацией тематической экспозиции на подстанции.

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Отмечается, что Росгорцирк в обязательном порядке сохранит блокадную историю этого места.

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