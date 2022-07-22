Исторический цвет вернули форту Александр Первый в Кронштадте

Соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева рассказала «Петербургскому дневнику», что в ближайшем будущем в Кронштадте появится новая набережная протяженностью два с половиной километра.

Набережная пройдет от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Строительство объекта намерены завершить в следующем году. В парк добавят новые пешеходные зоны, а также общественные и спортивные пространства.

«Мы также продолжаем заниматься восстановлением трех фортов: Кроншлот, Петр Первый и Александр Первый. <…> На форте Александр Первый уже восстановили наружный фасад. С него сняли леса, и сейчас можно увидеть, что он вновь приобрел свой исторический цвет — бежевый гранит», — обратила внимание Коротаева.