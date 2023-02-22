Общество 22 февраля 2023, 13:49 Исторический центр благоустроят во Владивостоке

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Мэр Владивостока Константин Шестаков во время форума «Дальний Восток — зима открытий» представил документ о будущих трансформациях города. Об этом написал сайт zr.media.

В первую очередь мэр обозначил две задачи, которые касаются благоустройства, — это развитие прибрежных территорий и обновление исторического центра.

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«Планируется реконструкция 11 улиц в центре Владивостока и формирование 16 общественных пространств», — сказал в своем выступлении Шестаков.

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Он также заметил, что предприниматели будут иметь возможность реализовать коммерческую инициативу в районе прогулочной улицы Мордовцева.