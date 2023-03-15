Общество 15 марта 2023, 16:51 Исторический сквер и пешеходные зоны появятся в Салехарде

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Мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил о планах создать исторический сквер на месте бывшего здания зооветеринарного техникума. По его словам, к лету преобразится не только данная территория, но и пешеходные зоны на главных улицах города. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«Там же мы планируем установить монумент труженикам тыла. Он будет символизировать труд многих поколений салехардцев, в том числе во время Великой Отечественной войны», — сказал он.

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Возле исторического сквера появятся парковочные места и разветвленная сеть тропинок для прогулок горожан.

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К лету должны преобразиться прогулочная зона вдоль улицы Арктическая и небольшая пешеходная зона вдоль улицы Республики — от старого парка Победы до бизнес-центра.