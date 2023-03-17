Общество 17 марта 2023, 14:30 Исторический минимум по безработице обновился в России Банк России: безработица в России обновила исторический минимум РИА «Новости»

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В России обновился исторический минимум по количеству безработных граждан страны. Об этом сообщили авторы пресс-релиза Банка России. Их процитировал ТАСС.

Это сообщение распространили по итогам совета директоров регулятора.

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«Безработица обновила исторический минимум», — написали авторы релиза.

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По их словам, в России не хватает рабочей силы. Эту ситуацию они объяснили последствиями частичной мобилизации. Также среди причин обновления исторического минимума по количеству незанятых трудовой деятельностью россиян представители Банка России указали увеличение спроса предприятий на сотрудников. По их словам, такая ситуация наблюдается во многих отраслях. При этом в пресс-релизе отметили, что нехватка сотрудников лишь усиливается.

Представители Банка России подчеркнули, что при подобных обстоятельствах увеличение производительности труда может отставать от повышения размера реальной оплаты труда.