Общество 31 июля 2023, 09:58 Исторический квиз ко дню рождения «Лужников» опубликовали на портале «Узнай Москву» Онлайн-викторину ко дню рождению «Лужников» опубликовали на портале «Узнай Москву» Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году спортивному комплексу «Лужники» исполняется 67 лет. В честь этого события на портале «Узнай Москву» опубликовали историческую викторину. Она состоит из 13 вопросов. Принять участие в ней может любой желающий, сообщил департамент информационных технологий.

«Новая викторина даст возможность не только вспомнить историю, но и оценить масштабные перемены, благодаря которым „Лужники“ стали одним из лучших спортивных комплексов мира», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что в становлении арены не всегда были только достижения соревновательного характера. Так, например, в 1900 году там выступила культовая рок-группа, а в 1959 году прошла церемония открытия I Московского международного кинофестиваля. Какие именно звезды посетили арену, предстоит ответить участникам викторины.

Пройти квиз можно на портале или в мобильном приложении «Узнай Москву». Кроме этого, с помощью второго ресурса также можно изучить виртуальную панораму и увидеть своими глазами, как поэтапно менялись «Лужники» в разные годы. Сделать это можно будет во время Московского урбанистического форума.

Ранее сообщили, что в рамках МУФ в столице проведут цирковые выступления.