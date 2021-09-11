Исторические боевые знамена времен ВОВ передали в музеи Дальнего Востока и Севера

Минобороны передало субъектам РФ в Восточном военном округе и Северном флоте исторические боевые знамена соединений и воинских частей, которые были сформированы на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Также они участвовали в разгроме немецко-фашистских войск и милитаристской Японии.

Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Главного храма ВС РФ в Подмосковье, сообщили в ведомстве. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков напомнил, что знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота.

«Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма, глубокого уважения к героическому прошлому нашей страны», — подчеркнул он.

Панков отметил, что в период Великой Отечественной войны 17 соединений и воинских частей, боевые знамена которых передали сейчас, прошли славный боевой путь, они награждены государственными наградами. Многим из солдат присвоили почетные наименования.

«Наш священный долг — бережно хранить и приумножать память о тех, кто принес Победу над фашизмом <…> Уверен, что боевые реликвии займут достойное место в музеях, как официальные символы, олицетворяющие честь, доблесть и славу нашей Родины и ее Вооруженных сил», — добавил замминистра.

По его словам, решение министра обороны РФ Сергея Шойгу возвратить боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов даст возможность россиянам увидеть исторические реликвии вживую.

Минобороны РФ и дальше продолжит передавать боевые исторические знамена в российские музеи.