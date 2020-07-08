«Исторически неверная дата». Милонов не оценил идею переноса Дня России на 1 июля

Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. Депутат Виталий Милонов считает, что менять дату на день проведения голосования по поправкам к Конституции излишне.

Предложение о переносе даты праздника озвучила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

По ее словам, 12 июня ассоциируется у россиян с днем распада СССР. Кроме того, 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, именно поэтому на эту дату можно перенести День России. Милонов пояснил «360», что неверно относить день распада СССР к 12 июня.

«К тому же это исторически неверная дата. СССР распался в момент подписания Беловежского соглашения, но никак не в день принятия декларации о суверенитете РСФСР. 1 июля была принята не новая Конституция, а поправки к Конституции, поэтому с точки зрения глобального праздника, наверное, это излишне переносить», — отметил депутат.

Ранее Волынец направила в правительство письмо с предложением изменить дату Дня России с 12 июня на 1 июля. В качестве аргумента она привела то, что большинство россиян одобрило внесение поправок к Конституции. Само голосование проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки проголосовали 77,92% граждан.