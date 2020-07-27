В СИЗО № 6 Москвы объявлена тревога. Там произошел пожар

В московском СИЗО № 6 объявлена тревога, сообщает источник «360». Сейчас туда выехали силы МЧС. Вероятно, это связано с пожаром — на месте сильное задымление.

В здании на улице Шоссейной, дом 92, плотное задымление. По предварительным данным, горит пекарня на первом этаже. СИЗО состоит из трех корпусов, 600 человек эвакуировали из одного из них. Среди них — 12 сотрудников пекарни.

В МЧС подтвердили пожар. «Здание трехэтажное, загорание на первом этаже, сведений о пострадавших не поступало», — заявили в управлении по Москве.

Скорая выехала на место происшествия. О пострадавших пока ничего не известно. Вопреки сообщениям СМИ, ранг пожару пока не присвоили.

Кузьминский районный суд, находящийся неподалеку от СИЗО, был вынужден прервать рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя министра науки Марины Лукашевич.