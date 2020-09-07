Источник в подмосковном Щелкове благоустроят

В рамках программы «Родники Подмосковья» в Щелково до конца года благоустроят источник. Строители отремонтируют лестницу и благоустроят площадку.

Опрос Минэкологии показал, что большинство жителей считают воду в роднике в Еремино самой вкусной и чистой в округе, сообщили в ведомстве. Также место считается очень живописным из-за растущей рядом с источником сосны с огромными корнями.

В ведомстве отметили, что до конца года на месте заменят каптажную камеру, обустроят площадку, отремонтируют лестницу, ведущую к источнику, а также благоустроят окружающую территорию. Помимо этого, рядом с родником появятся скамейки.

В этом году в Щелково уже состоялось открытие обновленного родника Гребневский ключ, который находится в Березовой роще.