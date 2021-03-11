Источник: у виновника ДТП в центре Москвы был приступ эпилепсии

У виновника ДТП в центре Москвы в момент аварии случился приступ эпилепсии. Тем не менее официальная причина происшествия пока не озвучена. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Автомобиль с виновником резко поменял направление, сшиб две машины. Одна машина полетела в третью машину. Водитель-виновник в приступе эпилепсии был, от помощи отказался», — рассказал источник.

Известно, что в ДТП попали четыре автомобиля. За рулем одного из них находилась жена актера Владимира Долинского актриса Наталья Волкова. Она рассказала «360», что ее машину немного ударили сзади. Изначально СМИ писали, что в аварию попал ее супруг. Но, как выяснилось, сейчас Владимир Долинский находится на гастролях.

Авария произошла по адресу: улица Большая Дорогомиловская, 8. По остальным пострадавшим информация уточняется. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.