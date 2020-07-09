Источник: торговцев детьми разоблачили в Москве

Столичная полиция выявила группу лиц, занимающихся торговлей детьми. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что в период с 26.12.2017 по 14.05.2018 к ним обратились несколько россиян и граждан Киргизской Республики. Они попросили фигурантов дела за вознаграждение найти беременных женщин, готовых отказаться от ребенка.

После рождения женщины должны передать младенца покупателям или родить от их имени. Передача новорожденных происходила в Москве.

В настоящий момент следствие проводит проверку всех обстоятельств. После этого дело передадут в Следственный комитет РФ.

В конце июня в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых младенцев. Дети появились на свет от суррогатных матерей, среди которых три гражданки Китая, одна гражданка Казахстана и россиянка. Младенцев собирались продать за границу, но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ новые родители не смогли их забрать.