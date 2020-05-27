Источник рассказал, как москвичей будут выпускать на прогулку

Начиная с 1 июня в Москве начнется ослабление ограничительных мер и самоизоляции. Жителям разрешат гулять, но только по определенному графику. Выходить на прогулки будет можно три раза в неделю, сообщил источник «Интерфакса».

График прогулок должен появиться на сайте mos.ru, пишет агентство. По словам источника, москвичи смогут ходить в парки или прогуливаться по улицам три раза в неделю. Один раз разрешат прогулки в выходные, а два — в будние дни. При этом с 05:00 до 09:00 можно будет выходить из дома без ограничений.

«Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы», — заключил источник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня жители столицы смогут гулять по определенному графику. Такая система будет работать неделю или две, чтобы посмотреть на развитие ситуации. Но мэр пока не раскрывал деталей ввода графика для прогулок. Он отметил только, что расписание будут делать по домам.

Несмотря на отмену некоторых ограничений, в столице продолжается масочный и перчаточный режим. Все жители должны надевать средства защиты в общественных местах. За нарушение правил грозит штраф.