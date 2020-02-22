Источник: полицейским Москвы раздали памятку по работе с китайцами

Коронавирус уже заставил нервничать жителей многих стран мира. Где-то закрывают границы, а где-то строят больницы и выдают медицинские маски. В Москве пока случаев инфицирования не было, но меры предосторожности уже предпринимают. В распоряжении «360» оказалась памятка, которую, по словам источника в правоохранительных органах, выдают в некоторых отделах московской полиции.

Согласно памятке, у сотрудников полиции есть три варианта действий, которые они могут предпринять при работе с гражданами Китая. Если правоохранитель останавливает иностранца из КНР, то первым делом он должен сфотографировать его. Затем надо проверить документы и сфотографировать их.

Источник фото: телеканал «360»

Если с документами все в порядке, и китаец приехал в Россию более двух недель назад, то причин для беспокойства нет. Иностранцу пожелают хорошего дня и отпустят по своим делам.

Более серьезный сценарий ждет тех, кто находится в стране менее 14 дней. В этом случае полицейские устанавливают личность гражданина КНР и сообщают о нем в единый колл-центр. Если у иностранца есть постановление на карантин, то патрульно-постовая служба делает рапорт о принудительной изоляции человека. Его отправляют в центр реабилитации.

Если постановления нет, то вызывается скорая. Медики должны осмотреть иностранца, взять необходимые анализы и отправить его домой на карантин.

По словам источника «360» в правоохранительных органах, памятки с объяснением действий раздали сотрудникам нескольких отделов полиции Москвы.

Официального подтверждения информации о том, что эту памятку выдавали сотрудникам московской полиции пока нет. «360» направил соответствующий запрос пресс-службе московского управления МВД России.

Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в городе уже выписали 2,5 тысячи постановлений об изоляции на две недели. Их выдавали китайцам, которые находятся в столице. Если иностранец получил такую бумагу, то он должен оставаться дома и не выходить на улицу.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», — пояснил мэр.

Он добавил, что выявлением иностранцев занимается не только полиция, но и сотрудники метро, аэропортов, а также медики и работники «Мосгортранса»

Распространение СОVID-2019 продолжается уже два месяца. Жертвами коронавируса стали 2345 человек. Число заразившихся насчитывается уже более 78 тысяч жителей.