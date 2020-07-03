Источник: оставившую сына в «Лосином острове» просят поместить в психушку

Прения сторон состоялись 3 июля в Бабушкинском суде Москвы по делу Надежды Куликовой, которая оставила своего сына в «Лосином острове». Ее просят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщил источник «360», знакомый с делом.

Под принудительным медицинским лечением подразумевается нахождение в психиатрической больнице. Приговор Куликовой должны вынести уже 6 июля. Если к такой мере прибегут, то непонятно, как долго женщина (предположительно) будет оставаться в медучреждении. За ее состоянием будет следить специальная комиссия.

История с пропажей сына произошла еще в феврале 2019 года. Тогда Надежда Куликова заявила, что потеряла своего ребенка около «Лосиного острова». Якобы он отпросился у нее погулять, а потом пропал. Однако об этом она заявила в правоохранительные органы только утром следующего дня.

В итоге мальчик сам нашелся. Он дошел до одной из заправок. На голове у него был пакет, а руки замотаны скотчем.

Ребенок позже рассказал, что за день до случившегося мама перестала его кормить и оставила в лесу. Якобы так она его наказала за утопление собаки. Более того, Куликова назвала своего сына «бесноватым». По ее словам, он издевался над животными, а однажды отрезал голову птице. Мама заявила, что не собиралась убивать сына, а только хотела проучить за плохое поведение.

В ее отношении завели уголовное дело и арестовали. Она признана невменяемой и, по последней информации, находится в психиатрическом отделении больницы при СИЗО «Бутырка».