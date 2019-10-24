Источник опроверг «минирование» в главном отделении Сбербанка в Москве

По его словам, информация о минировании — ложная. И эвакуация не проводилась. Ранее ТАСС писал, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что в главном отделении Сбербанка на улице Вавилова в Москве находится бомба.

Вот уже два года сообщения о «минированиях» в университетах, торговых центрах и административных зданиях все чаще поступают в правоохранительные органы. Однако пока ни по одному из таких звонков спасатели так и не нашли никаких опасных предметов.