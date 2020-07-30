Источник: охотник случайно ранил ребенка из ружья в Северной Осетии

В Северной Осетии охотник случайно ранил восьмилетнего ребенка из ружья. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина из станицы Змейской 26 июля купил новое ружье и вышел в поле, чтобы его пристрелять. В это время на окраине соседнего села Эльхотово гуляли дети. В результате пуля пролетела два километра и попала одному из них — восьмилетнему мальчику — в голову.

Два дня ребенок был в тяжелом состоянии, однако сейчас оно стабилизировалось. Источник отметил, что теперь мальчика готовят к отправке в Москву для дальнейшего лечения. В столицу ребенка доставят спецбортом — его госпитализируют в Институт нейрохирургии им. Бурденко. Все расходы на лечение пострадавшего взяло на себя руководство республики.

В отношении мужчины, который случайно ранил ребенка, возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».