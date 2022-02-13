Источник назвал чушью новости о смерти Жириновского

С Владимиром Жириновским все в порядке, а сообщения в Теlеgrаm-каналах о том, что лидер ЛДПР якобы скончался, являются выдумкой. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Жириновский якобы умер, написали некоторые каналы в Telegram. Однако источник опроверг это в разговоре с «360». Он сообщил, что с Жириновским все в порядке, а сообщения о его предполагаемой смерти — чушь.

Владимира Жириновского ранее госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. О том, что у лидера ЛДПР ковид, стало известно 9 февраля. В ЛДПР изначально не подтверждали эту информацию. Позже в Минздраве заявили, что Жириновский находится в ЦРБ еще с 2 февраля. В СМИ писали, что политик мог намеренно скрывать факт своей болезни. Жириновский за полтора года прививался от коронавируса восемь раз. Накануне появились сообщения, что Жириновский идет на поправку. Сам политик еще не делал никаких заявлений.