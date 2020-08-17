Источник: Михаил Галустян оказался в больнице из-за стенокардии

Российский артист Михаил Галустян обратился к врачам из-за проблем со здоровьем, сообщил источник «360». Мужчина сам приехал в больницу из-за того, что ему стало плохо, рассказал наш собеседник.

По словам источника «360», Галустяну поставили диагноз «стенокардия». Стенокардия — приступы внезапной боли в груди вследствие острого недостатка кровоснабжения миокарда — клиническая форма ишемической болезни сердца. Михаил Галустян стал известен благодаря своему юмористическому таланту. Он — шоумен, актер, комик и бывший участник КВН. В этом году Галустяну исполнится 41 год.