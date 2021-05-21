Источник: лицеист из Березников предупреждал друзей о нападении и показывал нож

Десятиклассник, напавший на учительницу с ножом в Березниках, считался странным. В школу он прошел с оружием спокойно и набросился сразу же, как вошел в класс. Об этом «360» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“, — достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики. Несколько классов закрыли до выяснения обстоятельств, а после вывели на улицу и отпустили домой. Учитель был госпитализирован, ученик — задержан», — рассказал источник.

Мальчик мог напасть на педагога из-за плохих отметок, но точно пока это неизвестно. Собеседник «360» слышал, что за день до этого задержанный показывал нож некоторым одноклассникам и шутил, что собирается убить учителей.

Источник фото: телеканал «360»

По предварительным данным, юноша пронес нож спокойно, в школе нет металлоискателя и рамок.

Нападение на учителя лицея № 1 произошло сегодня утром. Пострадавшая сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. У нее одно ножевое ранение в шею. Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин дал распоряжение отправить за раненой вертолет, чтобы доставить ее в Пермскую краевую клиническую больницу.