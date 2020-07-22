Главу Счетной палаты Ингушетии задержали. Видео

Сотрудники полиции задержали главу Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафу Белхороева, сообщил источник «360». Причиной стало уголовное дело об организации террористического сообщества.

Вместе с Белхороевым задержали и его брата Курейша, сообщил собеседник «360». Задержание главы Контрольно-счетной палаты связано с делом об организации террористического сообщества, лидером которого является Якуб Белхороев. Правоохранители доставили Мустафу в Москву для дальнейших разбирательств. В распоряжении «360» оказалось видео задержания Мустафы Белхороева.

Из семьи Белхороевых задержали уже троих братьев и племянника. Последнего — в 2019 году после убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что полиция проводит обыски в домах братьев Якуба Белхороева. Самого депутата арестовали по делу о растрате 19 миллионов рублей. Деньги были взяты из фонда социального страхования.

«Силовики провели обыски в доме председателя Контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхороева, который приходится родным братом обвиняемому в хищении средств фонда социального страхования Якубу Белхороеву», — сказал собеседник агентства.

Якуба Белхороева задержали 10 июля. Его обвиняют в растрате 19 миллионов рублей из ФСС. В Москву его доставили 16 июля.