Источник: девушка пережившего падение с 17-го этажа москвича заявила о насилии с его стороны

Московский подросток попытался сбежать от полиции через окно квартиры, которая находится на 17-м этаже. Он пережил падение и сейчас в больнице. Правоохранителей вызвал дедушка, который живет в этом доме. Он застал свою внучку с молодым человеком за половым контактом в подъезде. Внучка утверждает, что ее насильно принудили к сексу, сообщил «360» информированный источник.

Девушка в письменной форме подтвердила факт насилия. По словам собеседника «360», молодой человек ее душил и принуждал к сексу. При этом молодые люди были давно знакомы и состояли в отношениях, утверждает источник.

Когда дедушка застал пару в подъезде, он разнял молодых людей. Тогда подросток оказался в квартире, из которой потом сбежал от полиции через окно.

Источник уточнил, что у молодого человека после падения есть переломы и проблемы с легкими.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина застал свою внучку-школьницу, занимающуюся сексом с подростком в подъезде. Он подумал, что школьник изнасиловал девочку, запер его в квартире и вызвал полицию. Когда в дверь позвонили, мальчик выпрыгнул из окна 17-го этажа.