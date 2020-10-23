СМИ: брошенного в реку мальчика из Челябинска убил сожитель его матери

Отмечается, что женщина и ее сожитель были ранее судимы. Они употребляли наркотики и алкоголь. Весной у матери забрали ребенка и передали в дом малютки. Однако в начале осени она написала заявление и мальчика ей вернули.

«На допросе она показала, что во время купания гражданский муж уронил ребенка на пол в ванной. Врачу они его показывать не стали, через три дня младенец якобы умер от травмы головы», — уточнил инсайдер.

По его словам, затем пара решила избавиться от трупа и инсценировала похищение, придумав следующий вариант: якобы вечером 22 октября женщину ограбили неизвестные и забрали переноску с ребенком.

Правоохранители пока воздерживаются от какой-либо конкретики. В региональном СУ СК подтвердили, что дело об убийстве продолжают расследовать. В свою очередь, пользователи соцсетей убеждены, что в гибели ребенка виновна его мать. По их мнению, именно она выбросила тело мальчика в реку, случайно убив его.