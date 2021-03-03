Источник: Алану Мамаеву госпитализировали из-за передозировки таблеток

Алану Мамаеву госпитализировали в Москве из-за отравления таблетками, сообщил источник «360». По его словам, девушка выпила несколько десятков таблеток снотворного. Сама же она уверяет, что находится дома.

В Telegram-каналах опубликовали якобы переписку Аланы с администратором одного из пабликов. Она призналась, что выпила 40 таблеток снотворного, и после этого перестала отвечать на сообщения.

В квартиру Мамаевой вызвали спасателей и скорую. По имеющимся данным, ее увезли в НИИ имени Склифосовского.

Позже Мамаева заявила LIFE SHOT, что с ней все в порядке и в больницу ее никто не увозил.

«У меня все хорошо, я дома. Я так просто <…> забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ль?» — сказала Алана Мамаева.

Накануне жена Павла Мамаева опубликовала в Instagram SMS-переписку, где говорится о связи полузащитника «Ростова» с неизвестной женщиной во время сборов команды в Испании. Это не единственная измена футболиста супруге: в 2018 году во время драки в московском кафе вместе с Павлом и его другом Александром Кокориным сидела девушка. Алана Мамаева заявила, что именно из-за нее начался конфликт, приведший к суду и уголовным срокам.