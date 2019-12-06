Истязания от колыбели до могилы: защитники животных обратятся в прокуратуру для проверки звероферм

Материалы расследования включают ролики, где видно, как кроликам, находящимся в сознании, отпиливают головы, шиншилл бьют током, а после ломают шеи. На кадрах запечатлено, как соболи, норки, шиншиллы, кролики и лисы мечутся по тесным и грязным клеткам, страдая от жары и холода в зависимости от сезона. Очевидно, что животные находятся в состоянии сильнейшего стресса. В таком положении обитатели звероферм проводят всю жизнь, пока их не убивают жестокими методами.

Президент Российской Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа прокомментировал методы убийства животных на зверофермах.

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«Мы живем в 21 веке, а происходящее сегодня на зверофермах — это средневековье! Просто немыслимо, что такое возможно. Это преступно и должно быть наказуемо», — заявил ветеринар.

Отмечается, что нормативы содержания разработаны еще во времена Советского Союза, и даже их соблюдение, как правило, никто не контролирует. Методы убийства животных на таких фермах закон не контролирует.

Динара Агеева, председательница организации «Голоса за животных» рассказала о готовящихся документах в прокуратуру, а также письмах в Госдуму, правительство, Общественную палату и президенту РФ.

Защитники животных надеются, что владельцев звероферм привлекут к ответственности по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.

От высших органов власти ожидают изменений на законодательном уровне. Отмечается, что в 2018 году в России приняли ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными», однако он не распространяется на пушных зверей.

Еще можно понять наших далеких предков, у которых не было выбора, когда, спасаясь от холода, они вынуждены были охотиться на зверей, добывая себе их мех и кожу. Но в наше время при наличии современных, качественных, удобных и теплых альтернатив убийство животных ради одежды не имеет оправданий», — заявила Динара Агеева.

Отмечается, что сейчас на рынке снижен спрос на изделия из натурального меха. Многие крупные модные дома, например, Giorgio Armani, Versace и Gucci также используют более экологичный и удобный в эксплуатации искусственный мех.