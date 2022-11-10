Общество 10 ноября 2022, 20:40 Истекшие сроки действия документов мобилизованных предложили продлить Депутат ГД Миронов предложил продлить сроки действия документов мобилизованных

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Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить срок действия истекших документов россиян, которых призвали в рамках частичной мобилизации. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст письма.

В своем обращении депутат призвал признать действующими паспорта граждан России, загранпаспорта и водительские права, сроки действия которых истекли или истекают в период прохождения военной службы мобилизованного.

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«Одновременно предлагается перечисленные документы считать действующими в течение трех месяцев по окончании прохождения гражданином военной службы в рамках частичной мобилизации», — заявил автор письма.

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Ранее депутаты Госдумы освободили материальную помощь мобилизованным от страховых взносов и НДФЛ. Они приняли законопроект о выплатах в третьем чтении. Он вступит в силу в день официального опубликования.

Как поясняли в Минобороны, денежное довольствие мобилизованных подлежит налогообложению. Но налогом облагается только 37 из 195 тысяч рублей.