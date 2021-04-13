Исследователи подсчитали, сколько жителей РФ готовы получать зарплату «в конверте»

Сотрудники сайта для поиска работы SuperJob узнали, какое количество россиян готово получать зарплату «в конверте». Их данные привел РИА ФАН.

Исследование показало, что людей, которые были бы согласны работать по «черной» или «серой» схемах сегодня 36%. Ученые отмечают, что их на четверть меньше, чем во время пандемии, когда цифры показывали 46%. Подобные условия найма на работу не устроят 35% опрошеннных, затруднились с решением 29%.

Исследование также показало, что мужчины чаще готовы к такой схеме оплаты, чем женщины. Здесь цифры показали 40% и 33%, соотвественно.

Проанализировав данные опроса и комментарии к ним, исследователи пришли к выводу, что россияне, которые выбирают такие условия оплаты, частично ищут личную выгоду. Например, кто-то хочет снизить количество выплат по исполнительным листам. Однако большая часть считает себя подвластными обстоятельствам, ссылаясь на небольшое количество вакансий по специальности и вместе с этим на необходимость иметь работу.