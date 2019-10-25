Исследователи определили снижающие интеллект младенцев вещества

По выводам специалистов, химические вещества, которые используются в производстве бытовой химии и продуктов из пластика, негативно влияют на интеллектуальное развитие детей. Наиболее сильное воздействие они оказывают на мальчиков в первом триместре беременности.

В исследовании принимали участие 718 женщин Швеции в первые три месяца беременности. Специалисты установили уровень 26 химических веществ в крови и моче рожениц. Особенное внимание ученые уделяли веществам, которые широко применяются при производстве упаковок из пластика. Доказано, что они негативно влияют на эндокринную активность человека.

Эксперты также следили за развитием детей от семи лет. Им удалось выяснить, что показатели IQ ниже у тех, чьи матери отличались высоким уровнем химических веществ в организме во время беременности.

По результатам исследования, бисфенол F (BPF), замещающий BPA в производстве, наносит значительный ущерб умственному развитию. Чистящие средства и косметика могут оказаться опасны, если в их состав входят пестициды и полифторалкильные вещества, триклозан и фталаты.