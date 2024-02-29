Общество 29 февраля 2024, 11:25 Исследователи объяснили, почему в России чаще рожают летом Эксперты НИУ ВШЭ нашли связь между месяцем рождения ребенка и доходами семьи РИА «Новости»

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С 2000 по 2022 год детей в России чаще всего рожали в июле и августе, это объясняется уровнем доходов семей. Такой вывод сделали исследователи НИУ ВШЭ в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации: статистический анализ», вышедшей в новом номере журнала «Вопросы статистики».

По словам экспертов, чем больше доход семьи, тем чаще роды планируют на лето. Исследователи заметили такую тенденцию и на региональном уровне. В субъектах, где превалирует городское население, а качество жизни выше, семьи чаще планируют появление детей на летние месяцы.

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Эксперты НИУ ВШЭ отметили, что выбор теплого времени года для рождения ребенка более целесообразен экономически.

«Женщина может сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных», — указали авторы статьи.

Также летом можно проводить больше времени на воздухе и разнообразить питание кормящей матери сезонными фруктами и овощами. Это благоприятно отразится на здоровье ребенка в первые месяцы жизни.

Исследователи добавили, что возраст женщины оказался статистически важным фактором при выборе рождения в феврале, апреле, июле, сентябре и октябре. Уровень образования матери и самооценка здоровья, наоборот, статистически незначимы в этом вопросе.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России появилась мода на многодетность. Глава государства указал на важность социальных мер поддержки для таких семей.