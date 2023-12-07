Общество 07 декабря 2023, 13:15 Исследователь рынка алкоголя Дробиз рассказал, что цены на шампанское могут снизиться ближе к Новому году

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Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с изданием kp.ru рассказал, что, несмотря на подорожание алкоголя к Нового году, цены на привычное нам шампанское могут упасть.

Дело в том, что в декабре бизнес зарабатывает не на повышенной прибыли с каждой бутылки напитка, а на большом объеме продаж. В этом месяце продается до 25% от всего годового объема шампанского.

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«И все стараются его продать, потому что в „обычные“ месяцы спрос на шампанское примерно в четыре раза меньше», — добавил Дробиз.