Общество 19 мая 2023, 10:35 Исследования компании Mr.Doors: большинству россиян мешают уснуть мысли о работе

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Большинство россиян не могут уснуть, потому что думают о рабочих моментах. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование мебельной компании Mr.Doors.

По его данным, работа мешает засыпанию 34% респондентов. Зато 30% вообще не испытывают проблем со сном: отключаются, едва голова коснется подушки.

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Храп мешает уснуть 23% опрошенных, а на соседей пожаловались 13% россиян.

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