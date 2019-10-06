  • Исследование выяснило, что кредит на смартфоны чаще берут женщины

    06 октября 2019, 07:45

    Дарья Бунякова

    Принято считать, что больше всего новыми гаджетами интересуются именно мужчины. Но специалисты выяснили, что чаще всего кредит на покупку телефонов берут женщины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
    Исследование выяснило, что кредит на смартфоны чаще берут женщины

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    Данные для изучения были собраны в период с августа 2018 года до конца лета 2019-го. Эксперты исследовали заявки на займы для приобретения мобильных телефонов.

    «Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины оформляют заявки на смартфоны в кредит. Так, на них пришлось 51% всех оформленных заявок в банке „Русский Стандарт“», — рассказали агентству.

    Также сотрудники банка выяснили самый распространенный возраст у заемщиков, который брали деньги на смартфоны. Оказалось, что больше всего гаджеты приобретают люди в возрасте от 26 до 35 лет, таких клиентов оказалось 36%. Те, кому перевалило за 35, но нет еще 46 берут кредиты на подобные устройства реже — 26%.

    Согласно исследованию, пик спроса на новые мобильные телефоны приходится на декабрь. Именно в этом месяце все активно начинают покупать подарки к Новому году и магазины проводят всевозможные акции.