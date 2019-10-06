Исследование выяснило, что кредит на смартфоны чаще берут женщины

Смартфоны научились распознавать заболевания глаза Подробнее

Данные для изучения были собраны в период с августа 2018 года до конца лета 2019-го. Эксперты исследовали заявки на займы для приобретения мобильных телефонов.

«Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины оформляют заявки на смартфоны в кредит. Так, на них пришлось 51% всех оформленных заявок в банке „Русский Стандарт“», — рассказали агентству.

Также сотрудники банка выяснили самый распространенный возраст у заемщиков, который брали деньги на смартфоны. Оказалось, что больше всего гаджеты приобретают люди в возрасте от 26 до 35 лет, таких клиентов оказалось 36%. Те, кому перевалило за 35, но нет еще 46 берут кредиты на подобные устройства реже — 26%.

Согласно исследованию, пик спроса на новые мобильные телефоны приходится на декабрь. Именно в этом месяце все активно начинают покупать подарки к Новому году и магазины проводят всевозможные акции.