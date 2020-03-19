Исследование: в томатных соках нашли запрещенные консерванты

Роскачество проверило томатные соки. В некоторых из них нашли недопустимые консерванты. Еще часть производителей замалчивает данные о составе продукта.

Организация проверила 39 марок. Два бренда специализируются на нектарах. В соке четырех производителей нашли сахар, но на упаковке об этом ничего не сказано. А это уже нарушение требований технического регламента по маркировке продукции.

Восемь брендов назвали соком продукт, который по физико-химическим показателям им не является. Специалисты проверили соки на содержание бензойной и сорбиновой кислот. Их использование запрещено техрегламентом.

«Ни в одном из исследуемых соков специалисты не нашли синтетических красителей. Однако в продукции трех торговых марок был обнаружен консервант сорбиновая кислота», — сказано в сообщении Роскачества.

В продуктах восьми торговых марок обнаружили следы пестицидов. Но их количество в целом безопасно для покупателей.

В итоге эксперты пришли к выводу, что все соки безопасны. В их составе нет молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, а содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня.

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